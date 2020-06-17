Fırtına ağaçları yerinden söktü
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Fırtına ağaçları yerinden söktü

Çorum'un Osmancık ilçesinde etkili olan fırtına ağaçları yerinden sökerken, çatıları uçurdu.

Fırtına ağaçları yerinden söktü
17.06.2020 18:20 | Son Güncelleme: 17.06.2020 19:27

Çorum'un Osmancık ilçesinde etkili olan fırtına ağaçları yerinden sökerken, çatıları uçurdu.

Osmancık'ta yaşanan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin bazı bölgelerinde ağaçlar rüzgara dayanamayarak kaldırımın üzerine devrildi. Ağaçların devrildiği sırada çevrede kimsenin bulunmaması olası bir kazanın önüne geçti. Ayrıca şiddetli fırtına ilçenin farklı bölgelerinde çatıların uçmasına neden oldu. Fırtına nedeniyle devrilen ağaçlar belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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