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Fırtına ağacı evin üzerinde devirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Fırtına ağacı evin üzerinde devirdi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de etkili olan lodos ile birlikte devrilen ağaç tek katlı evin çatısına devrildi.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'de etkili olan lodos ile birlikte devrilen ağaç tek katlı evin çatısına devrildi.

Olay Düzce'nin Karaca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre saatte 60 kilometre hıza ulaşan lodos sebebi ile Çileli sokak üzerinde çürüyen ağaç numara 19'da ikamet eden Ufuk Polat'a ait tek katlı evin üzerine devrildi. Çatıya zarar veren ağacın kaldırılması için bölgeye giden Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ağacı keserek çatının üzerinden indirdi. - DÜZCE

Fırtına ağacı evin üzerinde devirdi

Fırtına ağacı evin üzerinde devirdi

Fırtına ağacı evin üzerinde devirdi

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