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Fırtına 5 evin çatısını uçurdu

İhlas Haber Ajansı / Öznur Demir - Haberler | Yerel

Fırtına 5 evin çatısını uçurdu Bayburt merkeze bağlı Saraycık Köyü'nde gece saatlerinde etkili olan fırtına 5 evin çatısını uçurdu.

ÇINAR, DİYARBAKIR (İHA) - Fırtına 5 evin çatısını uçurdu

BAYBURT - Bayburt merkeze bağlı Saraycık Köyü'nde gece saatlerinde etkili olan fırtına 5 evin çatısını uçurdu.

Bayburt'a 30 kilometre uzaklıkta bulunan Saraycık Köyü'nde fırtına etkili oldu. Fırtına 5 evin çatısını uçururken enerji nakil hatlarına zarar verdi.

Saraycık Köyü muhtarı Hacı Arif Öztürk, akşam saatlerinde etkili olan fırtınanın Cengiz Akbaba, Süleyman Okumuş, Süleyman Çınar, Hüsamettin Çağlar ve Hacı Osman Çınar isimli vatandaşların evlerinin çatılarını uçurduğunu belirtti.

Fırtınada maddi hasar meydana gelirken, can kaybı yaşanmadı. Elektrik kesintisi yaşanan köyde, köy sakinleri fenerler eşliğinde çatıları uçan kişilerin yardımına koştular.

Fırtına 5 evin çatısını uçurdu

Fırtına 5 evin çatısını uçurdu

Fırtına 5 evin çatısını uçurdu

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