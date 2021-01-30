Fırtına, 5 asırlık çınara zarar verdi

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, ilçenin sembollerinden olan ve yaklaşık 5 asırlık çınar ağacı zarar gördü.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, ilçenin sembollerinden olan ve yaklaşık 5 asırlık çınar ağacı zarar gördü. İlçe genelinde çok sayıda ağacın da devrilmesi sonucu, araçlar zarar gördü.

Salihli ilçesinde aniden başlayan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle, bazı ağaçlar devrilirken Barış Mahallesi Tirebolu mevkiinde bulunan ve Salihli Belediyesi tarafından koruma altına alınan yaklaşık 430 yıllık çınar ağacının dalları devrildi. Dalların devrilmesi anında ağacın altında kimsenin olmaması, olası bir olayın önüne geçti. Asırlık çınar ağacının dallarının devrilmesi sonucu bölgedeki çok sayıda eve elektrik verilemedi.

Tirebolu Mahallesi sakinlerinden Mehmet Ali Kandemir, "Mahallemizin 430 yıllık ulu çınarı fırtınadan dolayı devrildi. Çok üzgünüz" dedi. Görkem Kandemir ise "Mahallemizin ve Salihli'nin ulu çınarı yıkıldığı için çok üzgünüz" dedi. Batuhan Keskin de sağanak yağış ile birlikte etkili olan fırtınadan dolayı asırlık çınarın büyük bir gürültü ile devrildiğini ve çok korktuklarını söyledi. Keskin, asırlık çınarın zarar görmesinden büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

Öte yandan ilçe genelinde çok sayıda ağacın devrilmesi sonucu araçlar zarar gördü. İtfaiye ekipleri devrilen ağaçları kaldırmak için yoğun çaba harcadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre SAÇLI