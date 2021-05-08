Fırtına 10 dakika sürdü faturası ağır oldu
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Fırtına 10 dakika sürdü faturası ağır oldu

Fırtına 10 dakika sürdü faturası ağır oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta etkili olan kuvvetli fırtına 10 dakika sürmesine rağmen ciddi hasara yol açtı.

Sivas'ta etkili olan kuvvetli fırtına 10 dakika sürmesine rağmen ciddi hasara yol açtı.

Sivas'ta beklenmedik fırtına saat 20.00 sularında etkisini gösterdi. 10 dakika süren fırtınanın etkisi ile 36 binanın çatısı uçtu, 31 araç hasar gördü. 3 elektrik iletim hattı ve 6 iş yerinde zarar meydana geldi. Uçan çatılar arasında İl Emniyet Müdürlüğü binasının çatısı da vardı. Sivas Valisi Salih Ayhan, çatısı uçan İl Emniyet Müdürlüğü binasında inceleme bulundu.

(Onur Erden/ İHA)

Fırtına 10 dakika sürdü faturası ağır oldu
Fırtına 10 dakika sürdü faturası ağır oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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