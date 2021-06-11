First Lady Biden ve Cambridge Düşesi Middleton'dan okul ziyareti
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First Lady Biden ve Cambridge Düşesi Middleton'dan okul ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiliz Kraliyet Alesi üyesi Cambridge Düşesi Kate Middleton ve ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, İngiltere'de bir okulu ziyaret etti.

İngiliz Kraliyet Alesi üyesi Cambridge Düşesi Kate Middleton ve ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, İngiltere'de bir okulu ziyaret etti.

G7 Zirvesi İngiltere'nin ev sahipliğinde başladı. Korona virüs salgınından bu yana ilk kez gerçekleştirilen G7 Zirvesi'ne ilk kez ABD Başkanı olarak katılan ABD Başkanı Joe Biden'e eşi Jill Biden eşlik ediyor. Liderler görüşmelerine devam ederken, liderlerin eşleri de çeşitli temaslarda bulunuyor. First Lady Biden ve Kate Middleton ilk kez bir etkinlikte bir araya geldi. Joe Biden'ın eşi Jill Biden, İngiltere'de Cambridge Düşesi Kate Middleton ile Cornwall'da bir okulu ziyaret etti. Okulda eğitim gören 4-5 yaşındaki öğrencilerin sınıfını ziyaret eden First Lady Biden ve Kate Middleton, çocuklarla sohbet etti.

Cambridge Düşesi Kate Middleton, akşam saatlerinde G7 Zirvesi için gerçekleştirilecek resepsiyonda eşi Prens William'a eşlik edecek.

-İHA-

First Lady Biden ve Cambridge Düşesi Middleton'dan okul ziyareti
First Lady Biden ve Cambridge Düşesi Middleton'dan okul ziyareti
First Lady Biden ve Cambridge Düşesi Middleton'dan okul ziyareti
First Lady Biden ve Cambridge Düşesi Middleton'dan okul ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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