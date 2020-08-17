First Cut Lab'da bu yıl iki proje seçilecek Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 23 – 30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 8. Boğaziçi Film Festivali'nin endüstri bölümü Bosphorus Film Lab bünyesinde bu yıl ikincisi düzenlenecek First Cut Lab'ın başvuruları açıldı.

2015'ten bu yana uluslararası birçok film festivalinde; ilk kurgusu veya kaba kurgusu tamamlanmış projelerin geliştirilmesi için tasarlanan workshop programı olan First Cut Lab'a başvurular açıldı. Bu yıl 24 - 29 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek olan First Cut Lab'ın Türkiye ayağına başvuran kurgu aşamasındaki projelerden seçilecek. İki uzun metrajlı kurmaca filmin yapımcısı ve yönetmeni, uluslararası danışmanlar ile filmlerinin üzerine çalışma fırsatı bulacak.

Projeleri uluslararası standartlarda olabileceği en iyi hale getirmek amacıyla bu yıl ikinci kez gerçekleşecek olan programa başvurular 17 Ağustos-1 Ekim tarihlerinde alınacak. First Cut Lab'a en az 60 dakika uzunluğunda, kurmaca ve ilk kurgusu veya kaba kurgusu bitmiş filmler kabul edilecek.

Yönetmen ve Yapımcılar İlk Yılda Uzman İsimlerle Çalışma Fırsatı Bulmuştu

Geçtiğimiz yıl Türkiye'de ilk kez Bosphorus Film Lab kapsamında gerçekleşen atölyede Barış Sarhan'ın yönetmenliğini, Umut Eğitimci'nin yapımcılığını yaptığı Cemil Şov, Ferit Karahan'ın yönetmenliğini, Kanat Doğramacı'nın yapımcılığını üstlendiği Okul Tıraşı, ve Çağıl Bocut'un yönetmenliğini yaptığı, Aslı Erdem ve Çağlar Bocut'un ise yapımcılığını üstlendiği Sardunya filmleri First Cut Lab'e seçilen üç proje olmuştu. Yönetmenler ve yapımcılar Bosphorus Film Lab süresince yabancı atölye danışmanları ile filmlerinin kurgusu, festival ve dağıtım stratejisi üzerine birebir çalışma fırsatı bulmuştu.

Ferit Karahan'ın yazıp yönettiği, Kanat Doğramacı'nın yapımcılığını üstlendiği Okul Tıraşı bir sonraki adım olan Karlovy Vary First Cut Lab Plus'a seçilen sekiz projeden biri olmuştu. Karlovy Vary First Cut Lab'e seçilen tek yerli proje olan Okul Tıraşı, uluslararası üç pazarlama firmasının (L'avventura Studio, Wolf Consultants, Tiramisu) ortaklaşa verdiği pazarlama ve dağıtım danışmanlığı ödülünün sahibi olmuştu.

First Cut Lab'ın son başvuru tarihi: 1 Ekim!

Geçtiğimiz yıl ilk kez Türkiye'den projelere destek vermek üzere Boğaziçi Film Festivali ile iş birliği yaptığı First Cut Lab için başvurular 1 Ekim 2020 tarihine kadar www.bogazicifilmfestivali.com adresi üzerindeki başvuru formu aracılığı ile yapılacak.

8. Boğaziçi Film Festivali, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkıları, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı'nın destekleriyle; Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 23 – 30 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek.

Kaynak: Bültenler