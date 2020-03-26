Fırsatçılardan dolaya lösemi hastaları maske bulamıyor
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Fırsatçılardan dolaya lösemi hastaları maske bulamıyor

Fırsatçılardan dolaya lösemi hastaları maske bulamıyor Dünya geleninde korona virüs salgınından sonra fırsatçıların tanesini 5 liraya kadar çıkardığı maskeyi bulmakta zorlanan lösemi hastası çocukların imdadına 5 yaşındaki oğlu kanserden ölen Kemal Yücel yetişiyor Korona virüsün dünya...

26.03.2020 10:13 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:17
Fırsatçılardan dolaya lösemi hastaları maske bulamıyor

Fırsatçılardan dolaya lösemi hastaları maske bulamıyor

Dünya geleninde korona virüs salgınından sonra fırsatçıların tanesini 5 liraya kadar çıkardığı maskeyi bulmakta zorlanan lösemi hastası çocukların imdadına 5 yaşındaki oğlu kanserden ölen Kemal Yücel yetişiyor

ADANA - Korona virüsün dünya genelinde yayılmasından sonra fırsatçıların tanesini 5 liraya kadar çıkardığı karaborsaya düşen maskeyi bulmakta zorlanan lösemi hastası çocukların imdadına 5 yaşındaki oğlu kanserden ölen Kemal Yücel yetişiyor.

Çin'in Wuhan kentinde yıl başında görülen ve daha sonra hızla dünyaya yayılarak binlerce insanın ölmesine neden olan yeni tip korona virüsün, Türkiye'de de görülmesinin ardından bazı temizlik ve sağlık ürünleri adeta karaborsa oldu. Bu ürünlerin başında da sağlık çalışanların ve lösemi hastalarının kullandığı maske geldi. Özellikle hastalığın yayılmasıyla birlikte herkesin maske alarak korunmak istemesi üzerine bu durumu fırsat bilen üretici firmalar daha önce tanesi 3 ile 10 kuruş arasında satılan maskenin fiyatını 5 ile 10 liraya kadar çıkardı. Daha sonrada piyasada maske bulunamaz hale geldi. Bu duruma İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu da tepki göstererek "Sağlık Bakanlığı ile anlaşmayan firmalara el koyarız" uyarısında bulundu.

Yaşanan bu gelişmelerden en çok etkilenenler ise lösemi hastaları oldu. Bu hastalığa yakalandıktan sonra hastalığı yenene kadar sürekli maske kullanmak zorunda kalan hastalar, bu süreçte maske bulamaz oldu. Hatay'ın Erzin ilçesinde Mehtap ve İsmail Rasim'in en büyük çocukları olan 8 yaşındaki Muhammet Rasim de bu durumdan çok etkilendi. Yaklaşık 6 yıl önce yüksek ateş şikayetiyle gittiği hastanede lösemi tanısı konulan ve kardeşinden ilik almasına rağmen rahatsızlığı bir türlü geçmeyen Muhammet Rasim Adana'da özel bir hastanede tedavi görüyor. Geçtiğimiz günlerde de hastaneye kemoterapi almak için gelmek zorunda kaldı ancak maske bulamadığı için Hatay'dan Adana'ya gelemedi. Bu tür olaylara karşı gönüllü olarak çalışan kendi oğlunu da 7 yıl önce kanserden kaybeden Kemal Yücel, Muhammet Rasim'in imdadına da yetişerek maske bulup aileye ulaştırdı. Yücel sadece Adana'daki hasta çocuklara değil tüm Türkiye geneline maske bulup kargo ile gönderiyor. Muhammet Rasim bu sayede Adana'ya gelerek kemoterapiye girebildi.

Kemal Yücel, bu süreçte fırsatçıların çıktığını ve hasta çocukların çok mağdur olduğunu kendisinin de güçlükle maske bulabildiğini fiyatların çok fazla arttığını söyledi.

Muhammet Rasim ise maske bulmakta zorlandıklarını Adana'ya zor geldiklerini ifade etti.

Baba İsmail Rasim ise korona virüsü çıkmadan önce her tarafta rahatça buldukları maskeleri artık bulamadıklarını çocuğunun mutlaka kullanması gerektiğini aksi taktirde tedavi olamadığını belirterek, "Kemal Yücel olmasa biz Adana'ya gelemeyecektik. Buna bir çözüm bulunsun. Çok zor günler geçiriyoruz" dedi.

Fırsatçılardan dolaya lösemi hastaları maske bulamıyor

Kaynak: İHA

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Fırsatçılardan dolaya lösemi hastaları maske bulamıyor

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