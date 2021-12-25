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Fırsatçılara uyarı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Döviz kurundaki düşüş fiyatlara yansıtıldı mı?Tedarikçi firmadan alınan malın etiket fiyatıyla arasındaki fark ne durumda.

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Döviz kurundaki düşüş fiyatlara yansıtıldı mı?

Tedarikçi firmadan alınan malın etiket fiyatıyla arasındaki fark ne durumda.. Fiyat etiketi mevzuatına aykırı bir durum var mı?

Tüm bu konuları aydınlatabilmek için denetimler yurt çapında aralıksız devam ediyor..

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin

halkın tükettiği temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarında indirime gidilmesi için

başlattığı teşvik ve katılım kampanyası çerçevesinde verdiği talimat gereği denetimleri artıracaklarını söyledi.

Sarı, belediye ekiplerinin gerçekleştireceği denetimlerde yüksek fiyatla ürün satarak fırsatçılık yaptığı saptanan iş yerlerine yönelik 'kapatma işlemi' uygulayacaklarını açıkladı.

Denetimlerde zabıta ekiplerinin yanı sıra sivil görevliler de bulunduğu yaklşaık 50 kişi görev alacak.

Fırsatçılara uyarı

Fırsatçılara uyarı

Fırsatçılara uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Merkez Bankası'nın döviz rezervi) Bugün itibarıyla 115 milyar doların üzerindeyiz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Merkez Bankası'nın döviz rezervi) Bugün itibarıyla 115 milyar doların üzerindeyiz."

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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