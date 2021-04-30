Fırsatçılara taviz yok

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde tam kapanmanın ilk günü yoğun denetim gerçekleştirildi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde tam kapanmanın ilk günü yoğun denetim gerçekleştirildi.

Muratlı'da ekipler, tam kapanma sürecinde fırsatçıların önüne geçmek için sıkı denetimler gerçekleştirdi. Tam kapanmanın ilk gününde denetimlerini sıklaştıran ekipler, Ramazan ayının bir bölümünü ve bayramı evlerinde geçirecek vatandaşlar için marketlerde denetimler gerçekleştirdi.

Ekipler marketlerde hijyen, sosyal mesafe, maske ve etiket kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etmek için denetimlerini sürdürüyor. Market denetimlerinde tarihi geçen ürün olup olmadığı da kontrol edilerek; kurallara uymayan işletme sahiplerine ise cezai işlem uyguluyor.

Öte yandan, ekiplerin denetimlerinin aralıksız şekilde devam edeceği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı