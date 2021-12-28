Fırsatçılara inat zam yapmadı

BİTLİS (İHA) - Bitlis Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (BİFSAD), artan maliyet ve fahiş fiyatlara inat vesikalık çekimlerinde fiyat artışı yapmadı.

Ülkenin ekonomisine destek olmak ve vatandaşların mağdur edilmemesi için fiyatları yükselten fırsatçılara inat üyeleriyle bir araya gelen BİFSAD Başkanı Ferhat Çetin, 'Dolara inat zam yok' sloganıyla bu yıl vesikalık çekimlerine zam yapılmayacağını duyurdu. Dövizdeki artıştan sonra kullandıkları ürünlere zam gelmesine rağmen Bitlis'te vatandaşın fiyat artışından etkilenmemesi için bu kampanyayı başlattığını söyleyen Çetin, kampanyadan halkın memnun olduğunu belirtti. Kampanyayı takdir edenlerin olduğunu, fakat farklı illerdeki fotoğrafçılardan tepkiler topladığını söyleyen Çetin, "Türkiye'de var olan ekonomik şartlardan dolayı devletimize destek vermek amacıyla böyle bir karar aldık. Dolara inat bu yıl vesikalık ve düğün fotoğraflarına zam yapmadık. Bu şekilde fiyat politikamızı devam ettiriyoruz. Amacımız halka yardımcı olup devletimizin yanında olmaktır. 22 üyemiz ile ortak karar vererek Bitlis ilinde zam yapmadık. Halk çok güzel karşıladı. Takdir eden de oldu fakat diğer illerdeki meslektaşlarımızdan tepkiler de oldu" dedi.

Kampanyadan dolayı memnun olduğunu ve tüm esnaftan bu hareketi beklediğini dile getiren Cihan Hancı isimli vatandaş ise "Fotoğrafçıların almış olduğu kararı takdir ediyorum. İhtiyacım olmadığı halde destek amaçlı fotoğraf çektirmeye geldim" şeklinde konuştu. - BİTLİS