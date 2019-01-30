Fırsatçılara Göz Açtırılmayacak"

Sivas Valisi Salih Ayhan, vatandaşların alışverişte mağduriyet yaşamaması için ekonomik dalgalanmaları fırsat bilenlere göz açtırmayacaklarını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Ayhan, kurum ziyaretleri kapsamında İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünü ziyaretinde kurum müdürü Tanzer Erdem'den bilgi alan Ayhan, teknolojik anlamda, sanayinin ve sanayi ürünlerinin geliştirilmesi anlamında şehre bir sinerji kazandırılması gerektiğini vurguladı.

Daha sonra Ticaret İl Müdürlüğüne geçen Ayhan, kurum müdürü Selim Baş'tan bilgi aldı.

Vali Ayhan, burada yaptığı konuşmada, fiyat artışları konusunda denetimlerin sıklaştırıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ticaretle uğraşan esnafımızın hakkını koruduğumuz gibi vatandaşlarımızın da alışverişlerinde mağduriyet yaşamasının önüne geçeceğiz. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla fiyat artışları konusunda denetimlerimizi sıklaştırdık. Ekonomik dalgalanmaları fırsat bilenlere göz açtırmayacağız. Vatandaşlarımızın da etiketleri yakından takip etmesini ve uygunsuz bir durum fark ettiklerinde bize ulaştırmalarını istiyoruz."

"Denetimler sıklaştırıldı"

Ticaret İl Müdürlüğünün fiyat dalgalanmaları konusunda önemli bir misyonu olduğunu anlatan Ayhan, son zamanlarda girdi maliyetlerindeki döviz kuru artışlarını fırsat bilerek satış yapanların kendileri de mağdurmuş, etkileniyormuş gibi fiyatları aşırı artırdığına dikkati çekti.

Bunun önüne geçmek için hassasiyetle çalışma yürüttüklerini belirten Ayhan, "Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde zabıta ekipleri ve maliye çalışanlarımız bakanlığımızın ilgili ekipleri ile bu denetimleri sıklaştırdı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatları doğrultusunda Ticaret Bakanlığımızın da hukuki altyapısı ile Ticaret İl Müdürlüğümüz, Sivas il genelinde bu fırsatçılara fırsat vermeme noktasında gerekli çalışmaları yapmaktadır." ifadesini kullandı.

Haksız rekabete girilmemesini isteyen Ayhan, şunları kaydetti:

"Fırsatçılar, vatandaşlarımızın en temel tüketim ihtiyaçlarını döviz kurundan etkilenmiş gibi asla fiyat artışına dönüştürmesinler. Döviz kurundaki düşüşleri hızlı bir şekilde fiyatlara yansıtsınlar. Bunlarla ilgili ciddi manada saha taraması yapılmaktadır. Ürün girdisine uymayan, abartılı fiyat artışı tespit edildiği takdirde en ağır şekilde cezalandırılacaklardır. Serbest piyasa koşullarında fiyatları belirlemek bizim görevimiz değildir ancak fırsatçıların da ekonomik dalgalanmaları olumsuz bir şekilde kullanmasına izin vermeyiz. Fırsatçıları ayıklayıp gerekli tedbirleri alacağız. Duyarlı esnafımızı koruyacağız, onlara teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA