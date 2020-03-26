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Ruhsar Pekcan, Güncel

Fırsatçılara ceza yağdı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen 113 işletme hakkında ise 10 bin 475'şer TL olmak üzere toplam 1 milyon 183 bin 675 TL idari yaptırım uygulanmıştır" dedi.

26.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:30
Fırsatçılara ceza yağdı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen 113 işletme hakkında ise 10 bin 475'şer TL olmak üzere toplam 1 milyon 183 bin 675 TL idari yaptırım uygulanmıştır" dedi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İnternet siteleri üzerinden satışa sunulan maske fiyatlarına ilişkin olarak toplam 13 firma/şahsa ait uygulamalar gündeme alınmış, haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen 9 firmaya toplam 943 bin 29 TL idari para cezası uygulamıştır. Reklam Kurulu tarafından yürütülen inceleme neticesinde 189 firmanın uygulamalarının 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı olduğu tespit edilmiş olup bu firmalar hakkında toplam 9 milyon 147 bin 31 TL idari yaptırım uygulanması kararı alınmıştır. Fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen 113 işletme hakkında ise 10 bin 475'şer TL olmak üzere toplam 1 milyon 183 bin 675 TL idari yaptırım uygulanmıştır" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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