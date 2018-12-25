Fırsatçılar İçin Şarkı Yazdı

15 Temmuz Marşı'nın yanı sıra Afrin için Marş yazan, Trump için bestelediği şarkı ile adından söz ettiren ünlü sanatçı Abdurrahman Delen, şimdi de kriz fırsatçıları için türkü yazdı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde katıldığı bir programın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan ünlü sanatçı Abdurrahman Delen, "Buraya gelme sebeplerimden birisi kardeşlerimin sinema galaları vardı. Davet ettiler onun için geldim. Kendilerine başarılar diliyorum. 15 Temmuz Marşı'nı yazan kişiyim. Arkasından Trump ile ilgili yaptığım makale, arkasından Malazgirt Destanı'nı yazan, çok şükür Türkiye'de ses getiren ülke sevdalısı bir kardeşinizim. Asıl bombayı biz, nasip olursa ülkem için vatanım için ayın 10'u ila 15'i arasında patlatacağız. Çok güzel bir eserle sözleri ile beraber anlatamam tam Türkiye'nin kanayan yarasına el basan bir eserle çıkıyoruz. Nasip olursa ayın 10'u ile 15'i arasında ülkede ses getirecek bir eser yaptık. O eserle hayırlısı kendi ülkemize, kendi halkımıza o eseri armağan etmek istiyorum" dedi.

"O kadar güzel bir eser ki üzerine basa basa söylüyorum Türkiye'de ses getirecek" diyen ve sözlerinin bir kısmını söyleyen Delen, "Vatan değildir tasası, yeter ki dolsun kasası, yok mu bunların bir yasası fırsatçılar, fırsatçılar. Yüzde yüz on zam bindirir, sonra yüzde on indirir, fakiri candan bezdirir, fırsatçılar, fırsatçılar. Eserimiz böyle bu Türk Halk Müziği olarak çıkacak. Böyle bir eserle yola çıkıyorum ve tüm halkımıza armağan ediyorum, tüm insanlığa armağan ediyorum" diye konuştu.

15 Temmuz Marşı'nın yazarı olan ve kendisi de bir 15 Temmuz Gazisi olan Abdurrahman Delen o dönem yaşadıklarını da şöyle aktardı:

"15 Temmuz'da gerçekten o kadar sıkıntılı durum yaşadık ki, ülkenin kurtuluşunu, ülkenin bekasını milletin birliğini, beraberliğini gördük orada. O insanların koşuşturması, o insanların canı gönülden canlarını feda etmesi, insanların şehit olmaları, gazi olmaları, top, tüfeğin önüne kendilerini atmaları bundan kutsal bir şey var mı? Vatanı için, ülkesi için bayrağı için bu açıdan 15 Temmuz bana göre ülkenin gidişatını gösterdi." - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA