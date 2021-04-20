Fırsat Sezgisi ve Girişimcilik Semineri gerçekleşti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fırsat Sezgisi ve Girişimcilik Semineri gerçekleşti

Fırsat Sezgisi ve Girişimcilik Semineri gerçekleşti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) yaklaşık iki ay boyunca sürmesi planlanan kariyer etkinlikleri başladı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) yaklaşık iki ay boyunca sürmesi planlanan kariyer etkinlikleri başladı. Planlanan etkinlikler kapsamında 'Fırsat Sezgisi ve Girişimcilik' adlı seminer, çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Seminere, İşletme Yönetimi, Dış Ticaret ve Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı öğrencileri katıldı. Dr. Öğr. Üyesi H. Önlem Ersöz'ün moderatörlüğünü yaptığı ve Üniversitemiz mezunlarından olan Tıbbi Tanıtım Temsilcisi Harun Ökek'in sunum yaptığı seminerde, iş dünyasında fırsatları görme, yorumlayabilme ve girişimcilik örnekleri öğrencilerle paylaşıldı. İş dünyasında başarılı olmak için çok çalışmanın, gerçekçi hedefler belirlemenin ve denemekten asla vazgeçmemenin gerektiğinin vurgulandığı seminer, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - AYDIN

Fırsat Sezgisi ve Girişimcilik Semineri gerçekleşti
Fırsat Sezgisi ve Girişimcilik Semineri gerçekleşti
Fırsat Sezgisi ve Girişimcilik Semineri gerçekleşti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dünyanın en kaliteli incirinin üretildiği bahçelere verilen zararı TEİAŞ görevlilerinin yaptığı ortaya çıktı
Dünyanın en kaliteli incirinin üretildiği bahçelere verilen zararı TEİAŞ görevlilerinin yaptığı ortaya çıktı
Uzman isimden tam kapanma çağrısı: Israrla öneriyorum, yoksa önünü alamayacağız
Uzman isimden tam kapanma çağrısı: Israrla öneriyorum, yoksa önünü alamayacağız
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Vladimir Putin Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Esra Erol Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fırsat Sezgisi ve Girişimcilik Semineri gerçekleşti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 17:36:34. #1.15#

title