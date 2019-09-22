Fırsat Garajı Tuğçe Kandemir konseriyle başladı

22.09.2019 10:19

Dünyaca ünlü markaların ürünleri düşük fiyatlarla tüketiciyle buluştuğu 212 Fırsat Garajı, ünlü isim Tuğçe Kandemir konseriyle başladı. İlk gününde alışverişseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, 6 Ekim tarihine kadar devam edecek.



Tekstilden ayakkabıya, ev dekorasyonundan mobilyaya, kırtasiyeden oyuncağa, zücaciyeden kozmetiğe dünyaca ünlü markaların ürünlerinin cazip fiyatlarla tüketiciye sunulduğu 212 Fırsat Garajı, Tuğçe Kandemir'in konseriyle 212 Outlet'te başladı. Hem alışverişe hem de eğlenceye doyan ziyaretçiler, konserde sanatçı Kandemir'in sevilen şarkılarına eşlik etti. 212 Fırsat Garajı, 6 Ekim tarihine kadar devam edecek. Birçok dünyaca ünlü markanın ürünleri 3P kapalı otoparktaki projeye özel hazırlanan alışveriş alanında ve yüzde 50'ye varan indirimli fiyatlarla alışverişseverlerin beğenisine sunuldu.



"Tanınan birçok marka yüzde 50'ye varan indirimlerle ürünlerini satıyor"



Etkinlik hakkında bilgi veren 212 Outlet Kiralama Müdürü Fatma Bozdağ, "Fırsat Garajı'nın 6'ncısını gerçekleştiriyoruz. İlk gün yoğun ilgi oldu, 55 bin kişinin geldiğini düşünüyorum. Etkinliğimiz geleneksel hale geldi. Yoğunluktan dolayı biz ve mağazalarımız mutlu. Outlet AVM'yiz, garaja özel olarak mağazalar, ürünlerini mağaza fiyatının altında satıyorlar. Ayakkabıdan tekstile birçok tanınan marka garajda özel kampanyalarla yerini aldı. Etkinliğimizi sezon geçiş dönemlerinde yılda 2 defa yapıyoruz. Eylül ayı tam geçiş dönemi. Bir sonraki etkinlik Mart ayında yapılacak. Mart ayında müşterilerimiz yaz alıverişlerini yapmış olacaklar. Tanınan birçok marka yüzde 50'ye varan indirimlerle ürünlerini satıyor. Bebek tekstili olan mağazamızın çok yoğun olduğunu gördük. Garaja etkinliğine gelebilmek için sabah 8'de ziyaretçilerimizin kuyruk oluşturduğunu gördük. 2 hafta yani 7 Ekim'e kadar devam edecek. Yılda 2 defa 2 hafta süreyle yapıyoruz. Garaj etkinliğimizi ünlü isim Tuğçe Kandemir konseriyle başlattık. Ziyaretçiler alışverişlerini yaparken, vakit geçirebilecekleri bir ortam oluşturuyoruz. Mümkün olduğunca ziyaretçilerimizin hem alışveriş yapmalarını hem de yaşam alanı halinde aktivitelerden ücretsiz faydalanmalarını sağlıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA