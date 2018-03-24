Fırsat Garajı'na İlk Gün Yoğun İlgi

Tekstilden ayakkabıya, ev dekorasyonundan mobilyaya, kırtasiyeden oyuncağa, zücaciyeden kozmetiğe dünyaca ünlü markalar, 8 Nisan tarihleri kadar 212 Fırsat Garajı'nda yüzde 70'e varan indirimlerle satışa çıktı. Yapılan indirimler vatandaşların yüzünü güldürdü.

Açılışı yapılan Fırsat Garajı, 8 Nisan tarihlerine kadar 212 İstanbul Power Outlet'te devam edecek. Fırsat garajında tekstilden ayakkabıya, ev dekorasyonundan mobilyaya, kırtasiyeden oyuncağa, zücaciyeden kozmetiğe dünyaca ünlü markalar, yüzde 70'e varan indirimlerle 212 Fırsat Garajı'nda yer alıyor. İlk gün vatandaşlar tarafında yoğun ilgi gören etkinlik, indirimlerle yüzleri güldürüyor.

Organizasyon kapsamında ünlü sunucu ve oyuncu Defne Samyeli de yarın Fırsat Garajı'nda hayranlarıyla birlikte alışveriş yapacağı bildirildi. Son dönemlerde özellikle stiliyle öne çıkan ünlü sunucu Defne Samyeli, 212 Outlet'te gerçekleştirilecek alışveriş festivali kapsamında, son günlerin en favori parçaları ve kendi stili ile ilgili alışverişin püf noktalarını hayranlarıyla paylaşacağı söylendi.

Etkinlik hakkında bilgi veren 212 İstanbul Power Outlet Genel Müdürü Hasan Akol, "Yaklaşık 5 bin metrekare alanda 40 ulusal ve uluslararası markanın yer aldığı indirim garaj günleri yapıyoruz. İki hafta sürecek; 24 Mart ve 8 Nisan tarihleri arasında devam edecek. Ev eşyasından giyime, ayakkabıdan aksesuara, takıdan gözlüğe, mağazaların ve markların indirimli reyonları burada yer alıyor. İndirimler ortama yüzde 70 civarında, gerçekten fırsat denilebilecek ölçüde indirimler var. Zaten kalabalıktan da bu anlaşılabiliyor. Herkesi bu fırsattan faydalanmaya davet ediyorum" dedi.

Defne Samyeli de yarın garaj etkinliğine katılacağını bildiren Akol, "Garaj günlerimizi destekleyen farklı etkinliklerimiz de olacak. Ziyaretçilerin 500 TL'lik alıverişe fırsat çarkından çeşitli hediyeler de kazanma şansı olacak. Fırsat Garajı, sene 2 kez gerçekleşiyor. Kış dönemi ve yaz döneminde. Şuanda yapılan kış döneminin fırsat garajı. Yazlık ürünlerin de yer aldığı bir etkinlik. Dolayısıyla önümüzdeki sezon kullanılabilecek ürünlerde de indirim ve fırsatlarından faydalanılabilir. Bir daha etkinliğimiz Eylül ayında gerçekleşecek" şeklinde konuştu.

Boyner, Network, Hotiç, Derimod, Tefal, Madame Coco, Taç, gibi önemli ve takip edilen markaların, kapalı otopark alanında projeye özel hazırlanan alışveriş alanında ve özel ekstra indirimli fiyatlarla müşterilere özel imkanların sunduğu belirtildi. - İSTANBUL