Firmapedia.com, alıcı ve tedarikçiyi aynı havuzda topladı
Türk yazılımcılar tarafından geliştirilen Firmapedia, Türkiye'nin Dijital Satın Alma – Fiyat Toplama Entegratörü olarak 3 Mart'ta faaliyetlerine başlıyor.
26.02.2020 09:52 | Son Güncelleme: 26.02.2020 09:52
Türk yazılımcılar tarafından geliştirilen Firmapedia, Türkiye'nin Dijital Satın Alma – Fiyat Toplama Entegratörü olarak 3 Mart'ta faaliyetlerine başlıyor. Firmapedia, firmaların satın alma ve satış süreçlerinde hız, maliyet avantajı ve daha geniş pazarlara ulaşabilme imkanı sağlamayı hedefliyor.
Kaynak: Dunya.com