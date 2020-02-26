Firmapedia.com, alıcı ve tedarikçiyi aynı havuzda topladı

26.02.2020 09:52 | Son Güncelleme: 26.02.2020 09:52

Türk yazılımcılar tarafından geliştirilen Firmapedia, Türkiye'nin Dijital Satın Alma – Fiyat Toplama Entegratörü olarak 3 Mart'ta faaliyetlerine başlıyor. Firmapedia, firmaların satın alma ve satış süreçlerinde hız, maliyet avantajı ve daha geniş pazarlara ulaşabilme imkanı sağlamayı hedefliyor.