“Firmalarımız için ekonomik destek paketine ihtiyaç var” BTSO Başkanı İbrahim Burkay, koronavirüs salgınının toplumsal sağlığı olduğu kadar ekonomiyi de etkilediğini belirterek, "Virüsün ekonomideki olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla üyelerimizin görüş ve önerilerini alarak hazırladığımız raporumuzu TOBB ve ilgili bakanlıklarımıza ilettik" dedi.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, koronavirüs salgınının toplumsal sağlığı olduğu kadar ekonomiyi de etkilediğini belirterek, "Virüsün ekonomideki olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla üyelerimizin görüş ve önerilerini alarak hazırladığımız raporumuzu TOBB ve ilgili bakanlıklarımıza ilettik" dedi. Kaynak: Dunya.com