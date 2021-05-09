Firmaları arama motorlarında üst seviyeye çıkarma yalanı ile dolandırdılar
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Firmaları arama motorlarında üst seviyeye çıkarma yalanı ile dolandırdılar

İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN - Haberler | 3. Sayfa

Firmaları arama motorlarında üst seviyeye çıkarma yalanı ile dolandırdılar Jandarmadan dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon: 11 tutuklu Afyonkarahisar'da kurdukları web sitesi üzerinden firmaları internet arama motorlarında üst seviyelere çıkarma vaadiyle dolandırdıkları iddia edilen...

Firmaları arama motorlarında üst seviyeye çıkarma yalanı ile dolandırdılar

Jandarmadan dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon: 11 tutuklu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kurdukları web sitesi üzerinden firmaları internet arama motorlarında üst seviyelere çıkarma vaadiyle dolandırdıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik jandarma tarafından yapılan operasyonda 11 kişi tutuklandı. Örgüt üyelerinin ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda ise yüzlerce uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından yapıldı. Kentte faaliyet gösteren 'goldsirketler.net' isimli site çalışanlarınca dolandırıldıklarını beyan eden vatandaşların şikayetleri üzerine Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 12 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda baskın yapılan adreslerde haklarında yakalama kararı bulunan 1'i suç örgütü lideri, 1'i örgüt lider yardımcısı ve 10'u çağrı merkezi çalışanı olmak üzere toplam 12 kişi gözaltına alındı. Yapılan baskınlarda gerçekleştirilen aramalarda ise 253 uyuşturucu hap, 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, 22 cep telefonu, 17 sim kart, 14 bilgisayar, tablet, USB bellekler ve 2 adet sahte kimlik kartı ile 3 ajandaya el konuldu.

Firmaları böyle dolandırdılar

Operasyonunda ardından 'suç işlemek amacı ile örgüt kurmak, örgüt kapsamında nitelikli dolandırıcılık' yapma suçlaması ile adliyeye sevk edilen şahıslardan 11'i tutuklanırken, 1 şüpheli ise ev hapsi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan, şahısların telefonlar ile aradıkları firmaları internet ortamında tanıtma ve arama motorlarında üst seviyelere çıkarma vaadiyle dolandırdıkları öne sürüldü.

Firmaları arama motorlarında üst seviyeye çıkarma yalanı ile dolandırdılar
Firmaları arama motorlarında üst seviyeye çıkarma yalanı ile dolandırdılar
Firmaları arama motorlarında üst seviyeye çıkarma yalanı ile dolandırdılar
Firmaları arama motorlarında üst seviyeye çıkarma yalanı ile dolandırdılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN

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