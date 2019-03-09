Firmalar Üniversite Öğrencileriyle Buluşuyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bölgesel çapta düzenlenen ilk kariyer fuarı olma özelliği taşıyan "Doğu Anadolu Kariyer Fuarı" Erzurum'da Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde yoğun ilgi görüyor.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin öncülüğüyle Erzurum Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Doğu Anadolu Kariyer Fuarı", Erzurum'da Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde devam ediyor. Fuarda, çeşitli sektörlerden firmalarla üniversite öğrencileri bir araya geliyor. Fuarda, firma kurum ve kuruluşların yanı sıra aralarında organizasyon paydaşı olarak yer alan Atatürk Üniversitesinin de bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nden 11 katılımcı üniversite de yer alıyor.

Fuar hakkında bilgi veren Erzurum Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Merve Yıldırım, fuarın öğrencilere iş ve istihdam anlamında çok şey katacağını ifade ederek "Doğu Anadolu Kariyer Fuarı bölgesel çapta yapılan ilk kariyer fuarı. Cumhurbaşkanlığının himayesinde yapılan bu fuarda bizim dışımızda 11 üniversitenin katılımıyla yapılıyor. Yoğun bir katılım bekliyorduk ve yoğun bir katılım oldu. Fuarın öğrencilerimize iş ve istihdam anlamında çok şey katacağını düşünüyoruz. Öğrenci kulüpleri ve üniversiteler burada stant açıp kendi çalışmalarını sergileye biliyorlar onların kariyerleri adına önemli bir adım" dedi.

Fuarda en dikkat çeken proje ise Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kan taşımak için ürettiği "Hızır" adlı Drone projesi oldu.

Doğu Anadolu Kariyer Fuarı bugün saat 17.00'ye kadar Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde devam edecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA