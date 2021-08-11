Firmalar, Model Fabrika ile fark oluşturacak
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Firmalar, Model Fabrika ile fark oluşturacak

Firmalar, Model Fabrika ile fark oluşturacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı İbrahim Sarıca ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Model Fabrika'yı ziyaret ederek Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Model Fabrika Proje Sorumlusu Başar Küçükparmak ile bir araya geldi.

TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı İbrahim Sarıca ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Model Fabrika'yı ziyaret ederek Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Model Fabrika Proje Sorumlusu Başar Küçükparmak ile bir araya geldi.

Model Fabrikanın sunduğu hizmetler kapsamında geliştirilebilecek ortak stratejilerin değerlendirildiği ziyarette, merkez tarafından verilen eğitim ve uygulamalara genç girişimcileri de dahil etme noktasında atılabilecek adımlar ele alındı. Ziyarette ayrıca makine parkurunu gezen heyete, Model Fabrika'da yalın üretim ve dijital dönüşüm ile ilgili teorik kavramların pratiğe aktarılma süreci, firma temsilcilerinin burada edindikleri tecrübeleri iş süreçlerine yansıtarak edindikleri kazanımlar hakkında bilgiler verildi.

Model Fabrika'nın Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüme duyulan ihtiyaç doğrultusunda bir altyapı oluşturmak amacıyla hayata geçirildiğini ifade eden GSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Model Fabrika Proje Sorumlusu Başar Küçükparmak, üretimde verimlilik ve dijital dönüşüm konularında verilen eğitimleri benimseyen firmaların önemli avantajlar elde ettiğini söyledi.

Model Fabrika'da ilk demo çalışmalarının 6 farklı firma ile yapıldığını kaydeden Küçükparmak, "Üretimde verimliliğin artırılması ile ilgili uygulamalı olarak hem eğitim hem de danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bir sonraki aşamamız da dijital dönüşüm olacak. Yalın üretim koşullarını oluşturmadan dijital dönüşüme geçmek mümkün değildir. İşletmelerde önce verimliliği ve yalın üretimi oturtup daha sonra dijital dönüşüme geçmek gerekiyor. Gaziantep Model Fabrika'da bunun altyapısını hazırlıyoruz. Merkezimizde verilen eğitimler ve diğer hizmetler Gaziantep ekonomisi için ciddi önem taşıyor. Çünkü Gaziantep, üretimde verimlilik, yalın üretim, 5s ve kaizen gibi konulara maalesef çok aşina değil. Bu konular, Gaziantep firmalarında çok ciddi farklar oluşturacaktır. Çünkü hizmet verdiğimiz 6 firmada yüzde 70 ve yüzde 100'e yakın verimlilik artışları sağlandı. TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulunu merkezimizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Model Fabrika'da yürütülen çalışmaların Gaziantep ve bölge sanayisi açısından büyük önem taşıdığını dile getiren TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı İbrahim Sarıca da konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Faaliyetlerini yerinde incelediğimiz ve eğitimleri hakkında bilgiler edindiğiniz Gaziantep Model Fabrika'yı bölgemiz açısından önemli bir şans olarak değerlendirmek gerekiyor. Genç girişimciler olarak çağın teknolojisine ayak uydurma hedefimiz doğrultusunda Model Fabrika'nın hizmetlerini yakından takip edeceğimiz gibi merkezin eğitim ve uygulamalarından da maksimum seviyede faydalanmaya çalışacağız. Genç girişimciler olarak geleceğe hazırlıklı olmamız gerektiğinin ve bunun da sanayimiz ve ekonomimizin sürdürülebilirliği açısından çok önemli olduğunun farkındayız. Bu nedenle bugün Model Fabrika'yı yakından görmek istedik. Misafirperverliklerinden dolayı Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Başar Küçükparmak'a ve tüm yönetim kuruluna teşekkür ediyorum." - GAZİANTEP

Firmalar, Model Fabrika ile fark oluşturacak
Firmalar, Model Fabrika ile fark oluşturacak
Firmalar, Model Fabrika ile fark oluşturacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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