Firmalar kurumsal renklerini yasal korumaya alıyor

15.10.2019 10:12

Yabancı firmaların öncülük ettiği kurumsal renk tescili başvurularında son dönemde yerli firmalar da atağa geçti.



İstanbul merkezli Markiz Patent'ten yapılan açıklamaya göre, kurumsal renk tescili başvurularına yabancı firmaların ardından son dönemde yerli firmalar da hız verdi. Firmalar, kurumsal renklerini markalayıp yasal koruma altına almaya başladı.

Yerli firmaların Türk Patent Enstitüsüne (TPE) yaptığı renk markası başvurularında 2019'da hızlı bir artış olduğu gözlendi. Türkiye'de ilk renk markası başvurusu 2016 yılında yapıldı. Renk markalamasında son üç yılda 72 firma kurumsal renklerini tescil ettirmek için başvuruda bulundu. TPE tarafından tescil edilen renk markası başvuruları 2019'un ilk 10 ayında bir önceki yıla göre yüzde 65 arttı.



Açıklamaya göre, Fenerbahçe futbol kulübünün ayrılmaz ikilisi sarı-lacivert, kulübün başvurusu üzerine Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edildi. Finans sektöründe renklerini tescil ettiren ilk kuruluşlardan biri Kuveyt Türk oldu. Diğer katılım bankası Albaraka Türk de renk markası tescili yaptıran finans kuruluşları arasında yer aldı. Ayrıca hazır giyim firması LC Waikiki Mağazacılık AŞ de kurumsal renklerini tescil ettiren yerli firmalardan oldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Markiz Patent firmasının kurucusu, marka ve patent vekili Orhan Eriman, son dönemde artış gösteren renk markalaması konusuna ilişkin şunları kaydetti:



"Renk markası almak üzere Türk Patent Enstitüsüne başvuran şirketler, genellikle kurumsal bir yapıya sahip, Türkiye'nin bilinen şirketleri. Logoları, sloganları ve renkleri ile ayırt ediciliğe sahip kuruluşların kurumsal renk markasını yasal koruma altına almak için başvurular yaptığına şahit oluyoruz. Renk markalamasında başvuru süreci titizlikle ele alınmalı aksi halde firmalar TPE'den ret cevabı alabilir."

Kaynak: AA