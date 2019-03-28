Firmalar Konkordatodan Çıkmaya Başladı

Gaziantep'te Kasım 2018 tarihinde konkordato ilan eden bir iplik firması, yaptığı yazılı açıklama ile konkordato sürecinden çıkıldığını açıkladı.

Firmadan yapılan yazılı açıklamada, "Kayra İplik AŞ olarak Gaziantep'de iplik üretimi alanında ihracat ağırlıklı çalışmakta olan firmamız Ülkemize karşı yapılan ekonomik operasyonların da etkisi ile Kasım 2018'de konkordato sürecine girmiştir. Geçirmiş olduğumuz bu sıkıntılı dönem çalışan ekibimizin sonsuz gayreti ve devletimizin güçlü duruşu ile 27.3.2019 tarihinde sona ermiştir" denildi.

Durumlarının diğer firmalara da örnek olunmasını temennisinde de bulunulan açıklamada, "Güçlü ve dirayetli adımlar ile her türlü zorluğun üzerinden gelinebileceğinin, ülkemizde sıkıntılı süreçler yaşayan diğer firmalar içinde örnek teşkil etmesi bakımından önemli olduğunu düşünmekteyiz. Konkordato sürecini bir borçtan kaçma yolu değil de geçici bir koruma kalkanı olarak işimizi devam ettirebilme amacına uygun olarak kullanmanın ne derece faydalı bir mekanizma olduğunu göstermiş olduğumuza inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Konkordatodan çıkan ilk firma

Açıklamada, Kayra ipliğin Gaziantep bölgesinde konkordatodan çıkan ilk firma olduğu vurgusu yapılarak, "Bu sürecin sonunda Gaziantep bölgesinde konkordata sürecinden çıkan ilk firma olmanın gururunu sizlerle paylaşmak istedik. Bu sıkıntılı süreçleri yaşayan diğer firmalara da firmamızın durumunun cesaret ve güven vereceğini düşünüyoruz" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA