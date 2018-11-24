Firmalar İş Birliğini Görüştüler

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından faaliyetlerini sürdüren Avrupa İşletmeler Ağı-Karadeniz Projesi kapsamında yurt dışından gelen firma temsilcileri, Samsun Gıda Fuarı'nda Samsunlu firma temsilcileriyle buluşturularak ikili iş görüşmelerinde bulundu.

Samsun TSO tarafından yürütülmekte olan Avrupa İşletmeler Ağı-Karadeniz Projesi kapsamında, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Rusya, Arabistan, İran, Gürcistan ve Azerbaycan gibi Avrupa İşletmeler Ağı projesinin yürütüldüğü ülkelerden gelen gıda alanında faaliyet gösteren yabancı firma temsilcileri, TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen "2018 Samsun 3. Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri, Paketleme ve Lojistiği Fuarı"nda Samsun ve Karadeniz Bölgesi'nde faaliyet gösteren firma temsilcileri ile bir araya geldi. Samsun TSO tarafından düzenlenen ikili iş görüşmeleri etkinliği ile yabancı konuklar, Türk firma temsilcileri eşleştirilerek ileriye dönük iş birliği fırsatları hakkında görüşmeler yaptı. İkili görüşme programının ardından stantları ziyaret eden yabancı firma temsilcileri, firmaların ürünlerini ve yeni teknolojilerini yerinde görme ve inceleme imkanı buldu.

Amaç firmaların rekabet güçlerine katkı sağlamak

Projenin önemine değinen Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Samsun TSO olarak Karadeniz koordinatörlüğünü yürütmekte olduğumuz Avrupa İşletmeler Ağı-Karadeniz Projesi ile firmalarımızın rekabet güçlerini geliştirmek, uluslararası ticari ve teknolojik işbirlikleri kurmalarını sağlamak için eğitim, danışmanlık hizmetleri ile uluslararası eşleştirme organizasyonları gibi faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Firmalarımızın yurt dışı pazarlarında daha aktif rol alabilmelerini, daha fazla uluslararası işbirlikleri ile küresel rekabet güçlerini arttırmalarını ve ülke dış ticaretinde önemli bir paya sahip olmalarını istiyoruz. Bu amaç doğrultusunda, diğer fuarlarda olduğu gibi bölgemizde gıda alanında faaliyet gösteren firmaların muhatap yabancı firmalarla eşleştirilip iş görüşmeleri yaptırıyoruz. Amacımız, firmalarımızın yurtdışı pazara girmelerine destek olmak, mevcut ihracatçı firmalarımızın pazarlarının geliştirerek firmalarımızın rekabet güçlerinin arttırılmasını sağlamak. İş görüşmeleri programına 40'a yakın firmamız, muhatap yabancı firma temsilcileri ile 100 kadar iş görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeler gayet olumlu ve verimli geçti. İnşallah ileriki dönemde ihracatımızı artırma çabamıza yönelik yaptığımız bu etkinliklerin meyvelerini alacağız" dedi. - SAMSUN