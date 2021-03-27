Firmalar dikiş ve paketleme işçisi bulmakta güçlük çekiyor
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Firmalar dikiş ve paketleme işçisi bulmakta güçlük çekiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Firmalar dikiş ve paketleme işçisi bulmakta güçlük çekiyor

DÜZCE (İHA) – Korona virüs salgını sürecinde bir çok işletme eleman bulma sorununun yaşandığı Düzce'de, firmalar en çok dikiş işçisi bulmakta güçlük çekiyor.

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DÜZCE (İHA) – Korona virüs salgını sürecinde bir çok işletme eleman bulma sorununun yaşandığı Düzce'de, firmalar en çok dikiş işçisi bulmakta güçlük çekiyor.

Korona virüs salgını sonrasında bir çok işletme eleman bulmakta zorluk çekiyor. Salgın nedeni ile iş aramak konusunda sorun yaşayan vatandaşlarda çareyi İş Kur il Müdürlüğü'ne gitmekte buluyor. Düzce İş Kur Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Düzce'de şu an itibari ile 521 açık iş başvurusu bulunuyor. İl genelinde en çok aranan işçi sektörü ise Makine dikiş işçiliği. Bu sektör için 51 eleman aranırken, ikinci sırada ise 45 eleman arayan Genel beden işçisi geliyor. Düzce'de en çok aranan üçüncü sektör ise 40 kişi ile Paketleme işçicisi. Ayrıca 35 proses işçisi, 20 Bilgisayarlı CNC Operatörü, 15 Gazaltı Kaynakçısı ve Satış Danışmanı, 12 ön muhasebeci ve 11 Konfeksiyon işçisi aranıyor. Ayrıca aranan meslek grupları için İŞKUR'un internet sitesine girerek iş arayanlar istediği işe başvurabiliyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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