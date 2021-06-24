Firmadan ödemesini alamayınca kendini yakmaya kalkıştı

Gaziantep'te taksitle ev satan bir firmadan aylar öncesinde alması gereken parayı alamayan bir kişi, üzerine benzin dökerek kendisi yakmaya çalıştı.

Gaziantep'te taksitle ev satan bir firmadan aylar öncesinde alması gereken parayı alamayan bir kişi, üzerine benzin dökerek kendisi yakmaya çalıştı. Psikoloğun ikna ettiği şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Karagöz Mahallesi Maarif Kavşağındaki bir ev satış firması şubesinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, taksitle ev satan bir firmayla anlaşan fabrika işçisi Hasan B. (26), firmadan alması gereken yaklaşık 200 bin lira ödemeyi alamadı. Ödemeyi alması gereken tarih üzerinden uzun bir süre geçtiği için bugün akşam saatlerinde tekrardan firmaya gelen Hasan B., firma çalışanlarıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan B., firmanın ofisinde bulunan eşyaları dağıttı. Çalışanlarla yaşanan tartışmanın ardından üzerine benzin döken Hasan B., ödemenin yapılmaması durumunda kendisini yakacağını söyledi.

Psikolog ikna etti

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polislerin ikna etmeye çalıştığı Hasan B., ikna olmayınca olay yerine psikolog geldi. Psikoloğun uzun süreli çabasının ardından Hasan B. ikna oldu. Elindeki çakmağı bırakan Hasan B., polis tarafından gözaltına alındı. Vatandaşlar ise psikoloğun ikna çalışmasını seyretti.

Olay sonrasında konuşan psikolog Mahmut Kayagan, şahsın üzerine benzin dökerek intihara kalkıştığını belirtti. Şahısla iletişime geçerek onu ikna etmeye çalıştığını aktaran Kayagan, "Herhangi bir olumsuzluk olmadan başarıyla sonuçlandı. Talepler yerine getirildi diye bir şey yok. Sadece hem fikir olundu ve sonuca ulaşıldı" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı