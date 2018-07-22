Firma Yöneticilerine İnsan Kaynakları Eğitimi Verildi

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasına (TTSO) üye firmaların yöneticilerine, etkin yönetim ve insan kaynakları eğitimi verildi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, TTSO üyesi firmaların yöneticilerine yönelik, Etkin Yönetim ve İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi düzenlendi.

Eğitim uzmanı ve psikolog Besin Ogelman tarafından verilen eğitimde, katılımcılara insan kaynakaları yönetimi ve etkin yönetim uygulamaları anlatıldı.

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu da konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, düzenlenen eğitimde, 21. yüzyılın gerektirdiği lider yöneticilerin varlığı konusunda çalışıldığı ve başarılı firmalar hakkında örnekler verildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Firmalar ve yöneticiler büyük bir hızla değişen dünyaya uyum sağlamak zorundadırlar. Bu nedenle firmaların yönetim biçimine ve insan kaynakları yönetimine farklı bakış açıları kazanmaları gerekmektedir. Çağın gerektirdiği becerilere sahip olmayan ve insan kaynaklarına yeterli yatırımı yapmayan firmaların hayatta kalma şansı yoktur. İnsan kaynaklarını bir makine değil bir değer olarak ele alan yönetim tarzı büyük önem taşımaktadır."