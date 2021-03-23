Fırlatma koltukları kendiliğinden devreye giren askeri uçakta 3 Rus askeri öldü
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Fırlatma koltukları kendiliğinden devreye giren askeri uçakta 3 Rus askeri öldü

23.03.2021 14:37 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:41
Fırlatma koltukları kendiliğinden devreye giren askeri uçakta 3 Rus askeri öldü

Rusya'da bir askeri uçağın fırlatma koltuklarının kendiliğinden devreye girmesi nedeniyle meydana gelen kazada, 3 Rus askeri hayatını kaybetti.

Rusya'da bir askeri uçağın fırlatma koltuklarının kendiliğinden devreye girmesi nedeniyle meydana gelen kazada, 3 Rus askeri hayatını kaybetti.

Rus TASS haber ajansının haberine göre, Kaluga yakınlarındaki askeri havaalanında ??-22?3 askeri uçak çalıştırıldığı sırada fırlatma koltuğu sistemi devreye girdi.

3 Rus askerinin öldüğü kazada, uçağın henüz havalanmadığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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