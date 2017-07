Fırıntaş'tan Şeffaf Üretim

Türkiye'deki halk ekmek fabrikaları arasında ekşi maya ile üretim yapan ilk tesis olma özelliği taşıyan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Fırıntaş A.Ş., bir yılda 3 bin 400 ziyaretçiyi ağırladı.



Türkiye'nin örnek halk ekmek fabrikalarından olan Fırıntaş, hizmete girdiği Haziran 2016'dan bugüne yaklaşık 3400 ziyaretçiye kapılarını açtı. Çoğunluğunu anaokul ve ilkokul öğrencilerinin oluşturduğu misafirlere üretim aşamaları adım adım gezdirilirken çocuklara da ekşi mayalı hamurla ekmek yapımı öğretiliyor. Ziyaret sırasında üretim sürecini adım adım izleyen misafirlere, gezinin sonunda ekşi mayalı Fırıntaş ekmeklerinin tadımı yaptırılıp beğenilerine sunuluyor. Her yaştan ziyaretçiye açık olan Fırıntaş, günümüzde önemi her geçen gün artan ekmek üretimini Balıkesir halkının beğenisine sunuyor. Bazı ziyaretlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'da yer alarak ziyaretçilere tesis hakkında bilgiler veriyor.



Üretim her yaştan herkese açık



Başta anaokul ve ilkokullar olmak üzere, teknik liselerin gıda bölümü öğrencileri, Balıkesir Üniversitesi'nin Turizm Fakültesi ve Gastronomi bölümü öğrencileri, yaşlılar gününde değerli büyüklerimizi ağırlayan Fırıntaş'a il dışında da İstanbul, Bursa, Kayseri, Erzurum gibi birçok belediyenin de ziyareti gerçekleşti. Tüm bu ziyaretlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un vizyon projelerinden biri olan Fırıntaş halk ekmek fabrikasının modern üretim süreci misafirlere anlatıldı. Ziyaret için vatandaşların 444 79 84 nolu müşteri hizmetleri hattını aramaları veya info@firintasgida.com adresine mail atarak randevu almaları yeterli. - BALIKESİR