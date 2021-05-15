- Fırınların mesaisi kısıtlama ve bayram dinlemiyor
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- Fırınların mesaisi kısıtlama ve bayram dinlemiyor

İhlas Haber Ajansı / KÜBRA NUR ATİK - Haberler | Ekonomi

- Fırınların mesaisi kısıtlama ve bayram dinlemiyor Mardin'de fırınların mesaisi kısıtlama ve bayram dinlemiyor.

- Fırınların mesaisi kısıtlama ve bayram dinlemiyor

MARDİN - Mardin'de fırınların mesaisi kısıtlama ve bayram dinlemiyor.

Mardin'in Artuklu ilçesinde ekmek fırınlarının mesaisi kısıtlama ve bayrama rağmen devam ediyor. Vatandaşların ekmeksiz kalmamaları için bayram tatili yapmayan fırıncı ustası Siyamet Çelik, mesleğinin halka hizmet olduğunu ifade etti. Yasaklara rağmen yine çalıştıklarını söyleyen fırıncı ustası Siyamet Çelik, "Halka hizmettir. Bu işi yapıyoruz. Kendi mesleğimiz fırıncılık. Fırıncıların ne tatili var ne bayramı ne de seyranı var. Hiçbir şeyi yok, çalışıyoruz. Pandemi kurallarına uyarak ekmeğimizi çıkarıyoruz" dedi.

"Kurallara uyuyoruz"

Gelen müşterilere de kurallara uymalarını söylediklerini belirten Çelik, "Burayı yeni açtım ama Mardin'de odun ekmeğine rağbet çok fazla. İsteyen çok oluyor. Bayramda pek yoğunluk yok. Halkı ekmeksiz bırakmamak için mecburen mesai yapıyoruz" diye konuştu.

Bayramda çalıştığı için mutlu olduğunu ifade eden fırın çalışanı Tuba Yasat, "Bayram zamanlarında da tabi çalışıyoruz. Emek vermeye çalışıyoruz bu işe. Bayramda çalışmak zor olmuyor. Daha zevk alıyorum bayramda çalışarak. Hiç yoktan insanlara ekmek gönderebiliyoruz, dışarı çıkamayanlara. İyi güzel oluyor. Evde oturmaktan daha iyidir çalışmak bence. Askıda gelenleri de dağıtıyoruz. Biz de ihtiyaç sahiplerine ekmek dağıtabiliyoruz. Çoğunlukla müşterilerimiz askıda ekmek bırakıyor. Kandil günlerinde daha çok çıkıyor askıda ekmeklerimiz. Gelen 3 ekmek, 5 ekmek bırakabiliyor. Daha çok alıyorlar zaten. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz" dedi.

- Fırınların mesaisi kısıtlama ve bayram dinlemiyor
- Fırınların mesaisi kısıtlama ve bayram dinlemiyor
- Fırınların mesaisi kısıtlama ve bayram dinlemiyor
- Fırınların mesaisi kısıtlama ve bayram dinlemiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜBRA NUR ATİK

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