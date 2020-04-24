Fırınlarda Ramazan pidesi için uzun kuyruklar oluştu
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Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa, Haber

Fırınlarda Ramazan pidesi için uzun kuyruklar oluştu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kısıtlamaya rağmen fırın önlerinde Ramazan pidesi için uzun kuyruklar oluştu.

24.04.2020 19:38 | Son Güncelleme: 24.04.2020 19:45
Fırınlarda Ramazan pidesi için uzun kuyruklar oluştu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kısıtlamaya rağmen fırın önlerinde Ramazan pidesi için uzun kuyruklar oluştu.

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen vatandaşlar sıcak pide almak için Malkara ilçe merkezinde faaliyet gösteren fırınlara akın etti. Fırın önlerinde kuyruğa giren vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyduğu gözlendi. Kuyrukların başlaması üzerine polis ve zabıta ekipleri harekete geçerek kalabalığı dağıttı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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