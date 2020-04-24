Fırınlarda "Ramazan" mesaisi
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İstanbul, Güncel, Haber

Fırınlarda "Ramazan" mesaisi

Ramazan ayının başlamasıyla fırınlarda da Ramazan mesaisi başladı.

24.04.2020 16:31 | Son Güncelleme: 24.04.2020 16:33
Fırınlarda

Ramazan ayının başlamasıyla fırınlarda da Ramazan mesaisi başladı. İftar saatinde bir yoğunluk yaşanmaması için saat 18.00'de pide üretimi sona erecek ancak pide satışına devam edilecek.

Ramazan ayının ilk günüyle İstanbul'da fırınların Ramazan mesaisi de başladı. Fırıncılar da iftardan saatler öncesinde pideleri hazırladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında bir yoğunluk yaşanmaması için iftardan 2 saat önce pide üretimini durdurma kararı alınmıştı. Bu kapsamda fırınlar saat 18.00'den sonra pide üretimi yapamayacak ancak satışlar devam edecek. Bazı fırıncılar ise, araçlarıyla mahalle mahalle gezerek satış yapacaklarını ifade etti.

"18.00'de üretim duracak satışlar devam edecek"

Gaziosmanpaşa'da fırın işleten İbrahim Bilici, "Birazdan pidelerimiz çıkacak şu anda yoğurduk. Önceki Ramazanların yerini tabi ki tutamıyor. Bekleyip göreceğiz akşama doğru. Üretim saat 18.00'e kadar devam edecek, sonrasında üretim duracak satışlar devam edecek. Halkı pidesiz bırakmamak için devam edecek. Saat 18.00'den sonra soğuk alacak vatandaş. Evlere dağıtıma çıkılacak" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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