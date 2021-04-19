Fırınlarda Ramazan denetimleri devam ediyor
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Fırınlarda Ramazan denetimleri devam ediyor

Fırınlarda Ramazan denetimleri devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pamukkale Belediyesi Zabıta ekipleri pide, ekmek ve unlu mamul üretimi yapan işletmeleri ramazan denetimleri gerçekleştiriyor.

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Pamukkale Belediyesi Zabıta ekipleri pide, ekmek ve unlu mamul üretimi yapan işletmeleri ramazan denetimleri gerçekleştiriyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden daha önemli. Bu nedenle ekiplerimiz denetimlerini mübarek Ramazan ayında daha da sıklaştırdı" dedi.

Pamukkale Belediyesi, halk sağlığı için üretim yapan firmaları periyodik olarak denetlemeye devam ediyor. Ramazan ayında halkın yoğun ilgi gösterdiği pide, ekmek ve unlu mamul ürünlerinin üretimini yapan işletmeler Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi. Ekipler, pastane, fırın ve unlu mamuller satış yeri olarak faaliyet gösteren işyerlerinde hijyen, gramaj ve ruhsat konuları titizlikle inceleniyor. Denetimler çerçevesinde, işyerlerinde iş kıyafetlerinden, eldivenlere, çöp kutularından, aydınlatmalara, fiyat etiketlerinden, havalandırmalara kadar tüm konularda denetimler yapılırken, eksik görünen noktalarda işletme sahipleri uyarılıyor. Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yılın her döneminde yapılan denetimlerini Ramazan ayında daha da sıkı bir şekilde gerçekleştiriyor.

"Halkımızın sağlığını önemsiyoruz"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçede yaşayan her vatandaşın sağlığı için gereken ne varsa yaptıklarını belirterek, "Halkımızın özellikle Ramazan ayında rağbet gösterdiği pide ve unlu mamullerin üretimini yapan işletmelerimiz sağlık açısından denetimlerden geçiyor. Ekiplerimiz her konuda detaylı olarak inceleme yapıyor. İlçemiz genelinde bu denetimlerimizde her hangi bir sorunla karşılaşmamış olmak sevindirici. Biz halkımızın sağlığı için gereken ne varsa yapmayı sürdüreceğiz. Bu vesile ile değerli Pamukkaleli vatandaşlarımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Fırınlarda Ramazan denetimleri devam ediyor
Fırınlarda Ramazan denetimleri devam ediyor
Fırınlarda Ramazan denetimleri devam ediyor
Fırınlarda Ramazan denetimleri devam ediyor
Fırınlarda Ramazan denetimleri devam ediyor
Fırınlarda Ramazan denetimleri devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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