Fırınlarda ekmek gramajları ve hijyen denetimleri yapıldı Bayburt Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kentte faaliyet gösteren fırınlarda hijyen ve ekmek gramajlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Bayburt Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kentte faaliyet gösteren fırınlarda hijyen ve ekmek gramajlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Ekmeklerin gramajı, imalathanelerin temizliği, personelin bone, eldiven ve maske takıp takmadığı gibi hususlara dikkat edilen denetimlerde, eksik görülen işletmelere uyarılarda bulunuldu. Şehirde faaliyet gösteren tüm fırınları tek tek denetleyen ekiplerin, denetimlerini belirli periyotlarla sürdüreceği belirtildi. Denetimlere Zabıta Müdürü Recep Oruç da katıldı. Kaynak: AA