Fırınlarda denetim
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fırınlarda denetim

Fırınlarda denetim
07.05.2020 10:59 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:59

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayının gelmesi ile birlikte esnaf denetimlerini sıklaştırdı.

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayının gelmesi ile birlikte esnaf denetimlerini sıklaştırdı. Vatandaşların sağlıklı gıda tüketmelerini sağlamak amacıyla Süleymanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte fırınlarda denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde hijyen kurallarına ve üretim standartlarına uygun üretim yapan esnafa gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür eden ekipler, tespit ettikleri aksaklıkların giderilmesi için de işletmelere gerekli uyarılarda bulundular.

"Hijyene dikkat eden esnafımıza teşekkür ediyorum"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, salgın tedbirleri kapsamında gıda üretimiyle ilgili işletmelerde daha yoğun bir denetim sürdürdüklerinin altını çizdi. Yüksel, açıklamasında, "Salgın, iki aya yakın bir süredir hayatımızı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bugünlerde etkileri hafiflese de tedbirlerimizi gevşetme hatasına düşme lüksümüz yok. Bu süreçte bizim için sağlıklı gıda tüketmek çok önemli. Bu nedenle zabıta ekiplerimiz ve İlçe Tarım Müdürlüğümüz ile birlikte özellikle gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerde denetimlerimizi sıklaştırdık. Mübarek Ramazan ayının gelişiyle özellikle fırınlarımızda pide satışı ile ilgili yoğunluk olduğundan, fırınlarımızda da daha titiz bir şekilde denetimlerimizi yerine getiriyoruz. Memnuniyetle söylemek istiyorum ki denetimlerimiz sonucunda birçok fırınımız tüm hijyen kurallarına uygun olarak üretim yapmakta ve vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde pide ve ekmek ihtiyacını karşılamakta olduğunu tespit ettik. Tüm vatandaşlarımız adına fırıncı esnafımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Denetimler artarak sürecek

Öte yandan, gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerin Ramazan ayı boyunca artarak devam edeceği belirtilirken, işletmelere idari yaptırımlarla karşı karşıya kalmamaları için gerekli önlemleri almaları uyarısında bulunuldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haberler
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti Haberler
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşın temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı Haberler
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşın temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran Haberler
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Haberler
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
Son Dakika: Dolar 7,24'ün üzerine çıkarak tarihi rekor kırdı Haberler
Son Dakika: Dolar 7,24'ün üzerine çıkarak tarihi rekor kırdı
En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan'a Sercan'ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü
En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan'a Sercan'ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü
Ameliyatı için kredi çekmek isteyen yaşlı adamın başına gelmeyen kalmadı
Ameliyatı için kredi çekmek isteyen yaşlı adamın başına gelmeyen kalmadı
İki takla attığı aracını sosyal medyada paylaşan vatandaş, haline şükretti
İki takla attığı aracını sosyal medyada paylaşan vatandaş, haline şükretti
Hasta numarası yapan şahsın, kiraladığı ambulanstan 6 valiz esrar çıktı
Hasta numarası yapan şahsın, kiraladığı ambulanstan 6 valiz esrar çıktı
Endişelendiren korona istatistiği: New York'ta hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan
Endişelendiren korona istatistiği: New York'ta hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı
Nacionalli futbolcular şampiyon olduklarını antrenmanda hopörlerden çalan şarkıyla öğrendi
Nacionalli futbolcular şampiyon olduklarını antrenmanda hopörlerden çalan şarkıyla öğrendi
Almanya Kulüpler Birliği kararını verdi, Bundesliga 15 Mayıs'ta başlıyor
Almanya Kulüpler Birliği kararını verdi, Bundesliga 15 Mayıs'ta başlıyor
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi: Tottenham ve Napoli Vedat Muriqi için teklif yaptı
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi: Tottenham ve Napoli Vedat Muriqi için teklif yaptı
Günlük burç yorumları 7 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 7 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Üvey kızlarına cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı
Üvey kızlarına cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı
Fransız ekibi Paris Saint-Germain koronavirüs için 100 bin euro bağışladı
Fransız ekibi Paris Saint-Germain koronavirüs için 100 bin euro bağışladı
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde henüz koronavirüs vakası görülmedi
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde henüz koronavirüs vakası görülmedi
Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi
Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 260 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 260 bini aştı
Sosyal medyadan paylaşınca yasağı deldiği ortaya çıktı, 15 bin lira ceza kesildi
Sosyal medyadan paylaşınca yasağı deldiği ortaya çıktı, 15 bin lira ceza kesildi
Mevsimlik işçiler, yevmiyelerini vermeyen tarla sahibinin iş yerini bastı! 4 kişi bıçaklandı
Mevsimlik işçiler, yevmiyelerini vermeyen tarla sahibinin iş yerini bastı! 4 kişi bıçaklandı
İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni
İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni
Güney Kore istihbaratı: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ameliyat geçirmedi
Güney Kore istihbaratı: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ameliyat geçirmedi
İmamoğlu, İBB'de 15 yıldır görev yapan Gelirler Müdürü Yakup Keskin'i görevden aldı
İmamoğlu, İBB'de 15 yıldır görev yapan Gelirler Müdürü Yakup Keskin'i görevden aldı
Koronavirüs tedavisi gören anne hayatını kaybetti, karnındaki bebeği yaşama tutundu
Koronavirüs tedavisi gören anne hayatını kaybetti, karnındaki bebeği yaşama tutundu
350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı: Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi
350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı: Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Yusuf Aslan Fahrettin Koca Süleyman Soylu Canan Kaftancıoğlu
Magazin Sibel Can Şener Şen Seda Sayan Acun Ilıcalı
Spor Neymar Ersun Yanal Nenad Bjelica Cristiano Ronaldo Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Mayıs Fatura Haziran Açıklama
Şu an buradasınız: Fırınlarda denetim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 11:28:20. #1.14#
title