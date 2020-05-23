Fırınlarda bayram tatlısı hareketliliği
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Fırınlarda bayram tatlısı hareketliliği

İZMİR'de, fırınlarda bayram tatlısı hareketliliği sürüyor.

Fırınlarda bayram tatlısı hareketliliği
23.05.2020 08:31 | Son Güncelleme: 23.05.2020 08:34

İZMİR'de, fırınlarda bayram tatlısı hareketliliği sürüyor. Ramazan Bayramı öncesi tatlılarını evde hazırlayan vatandaşlar, pişirtmek için fırınların yolunu tutuyor.

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla vatandaşlar da bayram tatlısı hazırlıklarına başladı. Tatlıcılardan hazır almak yerine evde tatlılarını kendileri hazırlayan vatandaşlar, pişirtmek için ise fırınlara verdi. Basmane semtindeki bir asırlık fırında da müşterilere tatlı üretmenin yanı sıra, evlerde yapılan tatlılar da gelen taleplere göre pişiriliyor. Bayram öncesi en çok baklavaya talep olurken, fırında pişirme fiyatı ise 5 ile 10 TL arasında değişiyor. Müşterilerin evlerinde hazırlayıp getirdikleri tatlıları odun ateşinde pişirdiklerini söyleyen fırın işletmecisi Yusuf Demir, "1896'dan beri burası açık ve aynı geleneği devam ettiriyoruz. Müşteriler, baklavaları evlerinde hazırlayıp tepsilerde getiriyorlar, biz de güzelce pişirip veriyoruz. Odunda pişiriyoruz, kara fırında çok güzel ve lezzetli oluyor. Baklava, lor tatlısı, şekerpare ve kalburabastı satışımız var ancak Ramazan'da en çok baklava satıyoruz" dedi.

'YOĞUN BİR TALEP VAR'Çiğ baklava pişimini artık birçok fırının yapmadığını belirten fırın işletmecilerinden Furkan Demir, bu yüzden talebin çok olduğunu ifade etti. Demir, "Burada belirli müşterilerimiz var, çevremizde yakın olan müşterilerimiz. Baklavaları çiğ halde tepsilerde getiriyorlar, biz de fırınımızda pişiriyoruz. Yoğun bir talep var çünkü çok fazla yapan yer yok. Biz de bu işi severek yapıyoruz. Müşterilerimize yardımcı oluyoruz. Genelde baklava pişimi oluyor" diye konuştu.

Evde hazırladıkları baklavayı pişirtmek için fırına getiren müşterilerden Adil Gül ise, "Biz evde tatlımızı hazırlıyoruz. Buradaki tarihi fırına getirip pişirtip tekrar evimize götürüyoruz. Çok memnunuz. Baklavanın odun ateşinde pişmesi çok lezzetli oluyor" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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