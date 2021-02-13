Fırınlar kaça kadar açık? Şubat'ta fırın saat kaça kadar açık? Fırınlar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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Fırınlar kaça kadar açık? Şubat'ta fırın saat kaça kadar açık? Fırınlar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

13.02.2021 09:57 | Son Güncelleme: 13.02.2021 10:01
Fırınlar kaça kadar açık? Şubat'ta fırın saat kaça kadar açık? Fırınlar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Fırınlar kaça kadar açık sorusu merak ediliyor. Vatandaşlar evlerinde kalarak virüsten korunmaya çalışıyor. Ekmek ihtiyaçlarının karşılandığı fırınlar ise belirli saatlerde hizmet vermeye devam edecek. Şubat aynında peki, Fırınlar kaça kadar açık? Fırınlar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Fırın saat kaça kadar açık?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağı ve kısıtlaması getirildi. Bu doğrultuda vatandaşlar gündelik yaşamlarını ilgilendiren sorular sormaya ve araştırmaya başladılar. Peki fırınlar kaça kadar açık? Sokağa çıkma yasağında fırınlar kaçta kapanıyor?

FIRINLAR KAÇA KADAR AÇIK?

Fırınlar kaça kadar açık ile ilgi aramalar devam ediyor. Ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri de yasak boyunca açık olacak işletmeler arasında yerini alıyor. Fırınlar her zaman haftanın yedi günü 24 saat açık.

Genelgede yer alan bilgilere göre;

Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.) Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA FIRINLAR AÇIK MI, EKMEK ALMAK SERBEST Mİ?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Sokağa Çıkma Kısıtlamaları Genelgesinde şu ayrıntılar yer aldı;

Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlumamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

HAFTA SONU FIRINLAR AÇIK MI?

Hafta sonu fırınlara gitmek belirli koşullara uymak önem arz ediyor. Cumartesi ve pazar günleri açık olacak olan fırınlar için araç kullanmamak ve yürüme mesafesindeki işletmeleri tercih etmek önemli bir koşul olacak. Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

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