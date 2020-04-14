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İçişleri Bakanlığı, Ankara, Güncel

Fırınlar bu hafta sonu kapalı olabilir

Fırınlar bu hafta sonu kapalı olabilirFırıncılar, tezgahta ekmek satışının yasaklanması nedeniyle hafta sonu diğer işletmeler gibi kendilerinin de kapatılmasını önerdi.

14.04.2020 18:29 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:33
Fırınlar bu hafta sonu kapalı olabilir

Fırınlar bu hafta sonu kapalı olabilir

Fırıncılar, tezgahta ekmek satışının yasaklanması nedeniyle hafta sonu diğer işletmeler gibi kendilerinin de kapatılmasını önerdi. Ankara'da halen devam eden geniş çaplı toplantıda izin çıkarsa, fırınlar cuma günü iki günlük ekmek üretip hafta sonu kapalı olacak.

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu oluşan yoğunluğu önlemek adına 11-12 Nisan tarihlerinde 48 saatliğine 30'u büyükşehir 31 ilde sokağa çıkmayı yasaklamıştı. Yasakta istisna gösterilen birkaç sektörden biri de fırıncılar olmuştu. Fırıncılar hem üretim yapmaya hem de fırınlardan direkt ekmek satışı yapmaya devam etti. Bazı fırıncılar vatandaşlar dışarı çıkamadıkları için ekmeğe ulaşımı kolaylaştırmak adına servis araçlarıyla ekmeği sipariş verilen adreslere kadar götürdü.

11 Nisan Cumartesi günü fırınlar önünde oluşan kalabalığı önlemek adına yeni bir karar alınarak fırınların tezgahta ekmek satışı yasaklandı. Polis ve zabıta ekipleri fırınlara giderek ekmek satışı yapamayacakları yönünde uyarınca bazı fırıncılar ile polis ve zabıta karşı karşıya geldi. Genelgede bazı noktaların belirsiz olduğunu savunan fırıncılar, tezgahta ekmek satışının yasak olmadığını savunurken polis ve zabıta ekipleri ise sokakta kimlik ve neden dışarıda olduklarını sordukları herkesin fırına ekmek almaya gittiğini söylediğini, bu nedenle suistimale açık olduğunu savundu.

GÖZLER TOPLANTIDA

Olayın Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'ya aktarılması üzerine bugün Ankara'da İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'ndan yetkililerin de olduğu geniş çaplı bir toplantı kararı alındı. Henüz sonuçlanmayan toplantıda, fırıncıların tezgahta ekmek satıp satamayacağı, bu hafta sonu da gerçekleştirilecek sokağa çıkma yasağında fırıncıların nasıl bir tutum sergileyeceği ve hafta sonu açık olup olmayacakları karara bağlanacak.

HAFTA SONU FIRINLAR KAPALI OLABİLİR

Antalya Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa İnce, 48 saatlik süre içerisinde hem müşterilerle hem de güvenlik güçleriyle fırıncılar olarak sık sık karşı karşıya geldiklerini söyledi. Fırına kadar gelen müşteriye 'ekmek satışı yasak' diyemediklerini anlatan İnce, 'Fırıncılar hem müşteri hem de güvenlik güçleri arasında kaldı. Akşama kadar 300 kişi geliyor, hepsine tek tek neden ekmek satışı yapamadığımızı açıklamak zorunda kalıyoruz. Tezgahta ekmek satamayacaksak hafta sonu biz de kapatalım. Cuma günü 2 ya da 3 günlük ekmek üretelim satalım, hafta sonu kapalı olalım. Tabi bunun için izin gerekli. Zaten fırıncıların yarısı böyle giderse hafta sonu fırınlarını açmayacaklarını söyledi" dedi.

EVE SERVİS SAĞLIKLI DEĞİL

Fırıncıların sokak arasında ekmek satışını da eleştiren Mustafa İnce, aynı mahalleye giren fırıncılar arasında tartışma çıktığını anlattı. Bu uygulamanın sağlık için uygun olmadığını da ifade eden İnce, 'Adam aynı eldivenle hem para alışverişi hem ekmek alışverişi yapıp bir de aracı kullanıyor. Hiçbir anlamı kalmıyor. Ayrıca yakıtı ve masrafı çıkınca zaten fırıncıya maddi artısı da kalmıyor" dedi.

Fırınlar bu hafta sonu kapalı olabilir

Kaynak: DHA

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