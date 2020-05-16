Fırının yanan çatısının bir bölümü sokağa yıkıldı... O anlar kamerada
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Fırının yanan çatısının bir bölümü sokağa yıkıldı... O anlar kamerada

Fırının yanan çatısının bir bölümü sokağa yıkıldı.

Fırının yanan çatısının bir bölümü sokağa yıkıldı... O anlar kamerada
16.05.2020 18:22 | Son Güncelleme: 16.05.2020 18:24

Fırının yanan çatısının bir bölümü sokağa yıkıldı... O anlar kamerada

Fırının çatısında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Büyük paniğin yaşandığında yangında itfaiye erlerinin sokağı boşaltması olası facianın önüne geçti

DENİZLİ - Denizli'nin Tavas ilçesinde fırının çatısında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Ölen veya yaralının olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Yanan çatının bir kısmı ise alevlere dayanamayarak sokağa yıkılırken, itfaiye ekiplerinin o esnada çevreyi boşaltması ise olası facianın önüne geçti.

Olay, Tavas ilçesi Yeni Mahalle Nuriefe Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerindeki fırının çatısından dumanlar çıktığını göre çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede çatıyı saran alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba gösterdi. Ekipler bir taraftan alevleri kontrol altına alırken bir taraftan da yangının diğer binalara sıçramaması için uğraştı. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonrası kontrol altına alınabildi. Yanan çatının bir kısmı ise müdahale sırasında alevlere dayanamayarak sokağa yıkılırken, itfaiye ekiplerinin o esnada çevreyi boşaltması ise olası facianın önüne geçti.

Öte yandan, yangın esnasında sokağa çıkan vatandaşların sosyal mesafe kurallarını hiçe sayıp yangını seyretmeleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan incelemeler devam ediyor.

Fırının yanan çatısının bir bölümü sokağa yıkıldı... O anlar kamerada

Kaynak: İHA

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