Fırının odunluk deposunda çıkan yangın 2 eve sıçradı
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Fırının odunluk deposunda çıkan yangın 2 eve sıçradı

Uşak'ta ekmek fırının odunluk deposunda çıkan yangın 2 eve sıçradı.

07.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:45
Fırının odunluk deposunda çıkan yangın 2 eve sıçradı

'ta ekmek fırının odunluk deposunda çıkan yangın 2 eve sıçradı. Yangın sonrası evlerde maddi hasar oluştu.


Edinilen bilgilere göre, olay, Mahallesi 3. Serçe Sokakta öğle saatlerinde meydana geldi.


Mahalledeki bir ekmek fırınına ait odun deposu olarak kullanılan yerde henüz belirlenemeyen bir nedenler yangın çıktı. Alevler kısa sürede deponun yanda bulunan 2 eve sıçradı. Evlerden dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine kısa itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaptıkları müdahale ile yangını kontrol altına aldı.


Yangının sıçradığı binalarda kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, her iki evde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA
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