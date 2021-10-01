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Fırının baca kısmında çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Fırının baca kısmında çıkan yangın korkuttu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir fırının baca kısmında çıkan küçük çaplı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir fırının baca kısmında çıkan küçük çaplı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Eroğlu sokakta bulunan bir fırının baca kısmında meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle fırının baca kısmında yangın çıktı. Dumanı gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, baca kısmında çıkan yangını büyümeden söndürdü. - KOCAELİ

Fırının baca kısmında çıkan yangın korkuttu

Fırının baca kısmında çıkan yangın korkuttu

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