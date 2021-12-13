Fırından silah ve mermiler çıktı

MERSİN (İHA)Mersin polisi, 2 adreste yaptığı aramalarda 6 tabanca, 2 pompalı tüfek ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirdi. Silahların ve mermilerin bazılarının evde fırının içinde saklanması ise dikkat çekti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında silah kaçakçılığı suçunu işleyen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, adreslerde yaptığı aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 65 fişek, 43 kurusıkı tabanca fişeği, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 13 pompalı tüfek kartuşu, uyuşturucu madde niteliği taşıdığı değerlendirilen 392 adet hap ile 1 uzun döner bıçağı ele geçirildi. Silahların ve mermilerin bazılarının evde fırının içinde saklanması ise dikkat çekti.

Konuyla ilgili gözaltına alınan 10 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.