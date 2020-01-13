Fırından sadaka kutusu çalan şüpheli yakalandı
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Fırından sadaka kutusu çalan şüpheli yakalandı

Bursa'da bir iş yerinden sadaka kutusu çalan şüpheli gözaltına alındı.

13.01.2020 14:24 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:24
Fırından sadaka kutusu çalan şüpheli yakalandı

'da bir iş yerinden sadaka kutusu çalan şüpheli gözaltına alındı.

ekipleri, merkez ilçesi Sırameşeler Mahallesi Caddesi'ndeki ekmek fırınında bir derneğe yardım amaçlı bulunan sadaka kutusunun çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin E.G. (25) olduğunu belirledi.

Kısa sürede yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli E.G, adliyeye getirilirken gazetecilerin "Pişman mısın?" sorusuna "Çok pişmanım, aç olduğum için yaptım." cevabını verdi.

Kaynak: AA
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