Fırındaki yardım kumbarasını çaldı
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Fırındaki yardım kumbarasını çaldı

Fırındaki yardım kumbarasını çaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Iğdır'da bir kişi, fırına konulan yardım kumbarasını çaldı.

Iğdır'da bir kişi, fırına konulan yardım kumbarasını çaldı.

Olay, iki gün önce Iğdır Doğubayazıt Caddesi'nde bulunan bir fırında meydana geldi. İşletme sahibi, Iğdır'da yasal izinle yardım toplayan bir hasta için fırına kumbara bıraktı. Fırına giren genç bir kişi, yardım kumbarasını alıp kaçtı. Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı. - IĞDIR

Fırındaki yardım kumbarasını çaldı
Fırındaki yardım kumbarasını çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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