Fırındaki Arkadaş Cinayetinin Şüphelisi Adliyede (2)
ARKADAŞINI ÖLDÜREN FIRINCI TUTUKLANDIDüzce'de, ekmek fırınında birlikte çalıştığı arkadaşı Akın Kovan'ı bıçaklayarak, öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Akif Korkmaz, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.
ARKADAŞINI ÖLDÜREN FIRINCI TUTUKLANDI
Düzce'de, ekmek fırınında birlikte çalıştığı arkadaşı Akın Kovan'ı bıçaklayarak, öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Akif Korkmaz, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.
Kaynak: DHA