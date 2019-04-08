Fırındaki Arkadaş Cinayetinin Şüphelisi Adliyede (2)

Fırındaki Arkadaş Cinayetinin Şüphelisi Adliyede (2)

ARKADAŞINI ÖLDÜREN FIRINCI TUTUKLANDIDüzce'de, ekmek fırınında birlikte çalıştığı arkadaşı Akın Kovan'ı bıçaklayarak, öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Akif Korkmaz, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Fırındaki Arkadaş Cinayetinin Şüphelisi Adliyede (2)

ARKADAŞINI ÖLDÜREN FIRINCI TUTUKLANDI

Düzce'de, ekmek fırınında birlikte çalıştığı arkadaşı Akın Kovan'ı bıçaklayarak, öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Akif Korkmaz, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et