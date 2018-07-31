Fırında telefon hırsızlığı kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te fırındaki yoğunluktan yararlanarak arkasından yanaştığı A.K'nin telefonunu çalan şahıs güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay Gaziantep'te bir fırında meydana geldi. Fırında ekmek almak için bekleyen A.K.'nin arkasına müşteri gibi yanaşan şahıs, A.K.'nin cebindeki telefonu alarak oradan uzaklaştı. Telefonun çalınma anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüleri inceleyen polis kısa sürede telefonu çalan hırsızı yakalayarak gözaltına aldı.