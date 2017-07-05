Fırında Patates Köfte - Nefis Yemek Tarifleri

Bugün sizler sofralarınıza yakışır lezzetli bir ana yemek tarifi fırında patates köfte tarifini paylaşıyoruz. Pratik hazırlanışı ve lezzetli olan fırında patates köfte tarifi bizler denedik ve çok beğendik. Ramazanda iftarda kolayca hazırlayabileceğiniz fazla uğraşmadan fırında patates köfte tarifini denemenizi tavsiye ederiz. Akşam yemeklerinde hafif ve doyurucu bir tarif. Misafirlerinize ve ailenize farklı ve leziz tarifler hazırlamak isterseniz fırında patatesli köfte tarifi tam sizlere göre bir tarif diyebilirim. Evde bulunan malzemelerle sizlerde fırında kısa sürede harika patatesi ve köftesiyle lezzetli bir tarif denemek isterseniz, videomuzu izlemeyi unutmayın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. : )