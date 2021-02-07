Fırında kadının cep telefonu ve cüzdanını böyle çaldılar
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Fırında kadının cep telefonu ve cüzdanını böyle çaldılar

07.02.2021 10:12 | Son Güncelleme: 07.02.2021 10:19
Fırında kadının cep telefonu ve cüzdanını böyle çaldılar

ESENLER'de 2'si kadın 3 kişi, fırına ekmek almaya gelen kadının cep telefonu ve cüzdanını çaldı.

ESENLER'de  2'si kadın 3 kişi, fırına ekmek almaya gelen kadının cep telefonu ve cüzdanını çaldı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık olayı, Fevzi Çakmak Mahallesi Atışalanı Caddesi'ndeki bir fırında akşam saatlerinde yaşandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde kimlikleri henüz tespit edilemeyen 2'si kadın 3 kişi, müşteri gibi geldikleri fırında gözlerine kestirdikleri bir kadının çevresinde durmaya başladı. Güvenlik kamera görüntülerinde ortalarına aldıkları kadın ile ile bir süre konuşarak  onun dikkatini de dağıtan şüphelilerden biri, elini arkasına geçtiği kadının cebine uzatarak. el çabukluğu ile buradaki cep telefonu ve cüzdanı çalıyor. Hırsızlığı yapan kadın şüpheli, daha sonra bir şey olmamışcasına kapıya yönelerek dışarı çıkıyor.

Bir süre sonra cebinde telefon ve cüzdanını bulamayan kadın, durumu hemen iş yeri sahibine bildirdi. Polise de şikayette bulunuldu, incelenen güvenlik kameralarında, hırsızlığın nasıl yapıldığı görüldü. Polislin  şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.


Fırında kadının cep telefonu ve cüzdanını böyle çaldılar
Fırında kadının cep telefonu ve cüzdanını böyle çaldılar
Fırında kadının cep telefonu ve cüzdanını böyle çaldılar
Fırında kadının cep telefonu ve cüzdanını böyle çaldılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan SAN

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