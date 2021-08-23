Fırında imece usulü ekmek pişirme geleneği
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Fırında imece usulü ekmek pişirme geleneği

Fırında imece usulü ekmek pişirme geleneği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Muş'ta babasından öğrendiği fırıncılık işini köyünde sürdüren Cuma Sadık isimli vatandaş, hem babasından kalma geleneği yaşatıyor hem de tandırda ölüm vakalarının önüne geçiyor.

Muş'ta babasından öğrendiği fırıncılık işini köyünde sürdüren Cuma Sadık isimli vatandaş, hem babasından kalma geleneği yaşatıyor hem de tandırda ölüm vakalarının önüne geçiyor.

Hasköy ilçesine bağlı Karakütük köyünde yaşayan Cuma Sadık, 17 yıl önce evinin bahçesine yaptırdığı fırında köylülere hizmet veriyor. Haftanın belirli günleri için sıra alan köy sakinleri, beraberlerinde getirdikleri odunlarla fırını yakarak ekmeklerini pişirme imkanı buluyor. İmece usulü birbirlerine yardımcı olan vatandaşlar, aile ortamı sıcaklığında kaynaşmayı da ihmal etmiyor. Sırasıyla ekmeklerini pişiren vatandaşlar, ekmekleri daha sonra el arabasına yükleyerek evlerinin yolunu tutuyor. Ayda 2 defa ekmek pişiren köy sakinleri, ekmeklerini derin dondurucularda muhafaza ediyor.

"Hemen hemen herkes bu fırını kullanıyor"

Geleneği sürdürmeye çalıştığını anlatan fırın sahibi Cuma Sadık, 30 yıldan bu yana köyde ikamet ettiklerini ve fırın işinin kendilerine dede ve babadan kalma meslek olduğunu söyledi. Komşularının buraya gelerek ayda iki defa ekmek pişirdiğini ifade eden Sadık, "Herkes kendi odun ve yakacağını getirip ekmeğini pişirerek evine götürüyor. Köyde hemen hemen herkes bu fırını kullanıyor. Bu gelenek sadece bizim bu köyde var. Çevre köylerde bu gelenek yok. Fırını kendim yaptım, komşularım da gelip faydalanıyor" dedi.

"Fırın bizim geleneğimizdir"

Eşine yardım eden köy sakinlerinden Seracettin Özel de fırında ekmek pişirmeyi gelenek olarak sürdürdüklerini belirterek, "Fırını tercih ediyoruz. Mahalledeki komşumuzun fırını olduğu için 15-20 hane gelip, burada sıraya girip ekmeğimizi pişiriyoruz. Pişen ekmekleri de el arabasıyla evimize götürüyoruz. Bir aile ayda 2 defa ekmek pişiriyor" ifadelerini kullandı.

"Tandırı tercih etmememizin sebebi tehlikeli olmasıdır"

Ekmek pişiren kadınlardan Emine Sadık ise fırında ekmek pişirmeyi hem sağlık hem de tasarruf sağladığı için tercih ettiklerini ifade etti. Aile sayısı fazla olan vatandaşlar ayda 3-4 defa ekmek pişirirken, hane sayısı az olanların ise ayda 2 defa ekmek pişirdiğini vurgulayan Sadık, "Köyde herkes gelip buradan faydalanıyor. Çevre köylerden bile gelenler var. Yardımlaşıyoruz. Bir seferde 2 leğen hamur yoğuruyorum. Bu hamurdan 70 ekmek elde ediyorum. Tandır yakmamamızın sebebi tehlikeli olmasıdır. İçine düşme tehlikesi var. Ondan dolayı fırını tercih ediyoruz. Bu daha rahat ve korkumuz da yok. Kendi unumuzla ekmek pişiriyoruz daha sağlıklı oluyor. Ekmeklerimizi de derin dondurucuda muhafaza ediyoruz ve taze kalıyor" diye konuştu. - MUŞ

Fırında imece usulü ekmek pişirme geleneği
Fırında imece usulü ekmek pişirme geleneği
Fırında imece usulü ekmek pişirme geleneği
Fırında imece usulü ekmek pişirme geleneği
Fırında imece usulü ekmek pişirme geleneği
Fırında imece usulü ekmek pişirme geleneği
Fırında imece usulü ekmek pişirme geleneği
Fırında imece usulü ekmek pişirme geleneği
Fırında imece usulü ekmek pişirme geleneği
Fırında imece usulü ekmek pişirme geleneği
Fırında imece usulü ekmek pişirme geleneği
Fırında imece usulü ekmek pişirme geleneği
Fırında imece usulü ekmek pişirme geleneği
Fırında imece usulü ekmek pişirme geleneği
Fırında imece usulü ekmek pişirme geleneği
Fırında imece usulü ekmek pişirme geleneği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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